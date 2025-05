Adeus, Antônio! Morte acontece no mesmo dia do aniversário

Jacareí se despediu nesta quinta-feira (29) de Antônio Franco de Oliveira Neto, que morreu aos 71 anos. A morte, que comoveu familiares e amigos, ocorreu em uma data simbólica e comovente: no dia exato em que completava aniversário, 29 de maio, nascido em 1954.

As últimas homenagens aconteceram nesta sexta-feira (30), na Sala Madri do Campo das Oliveiras, no centro da cidade. A cerimônia de despedida foi realizada das 9h30 às 13h30, seguida pelo sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.