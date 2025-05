IPMT, Unitau e fundações prestam contas em audiência na Câmara

Audiência

O cumprimento das metas fiscais dos primeiros quatro meses de 2025 foi demonstrado pelo IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), pela Unitau (Universidade de Taubaté) e pelas fundações universitárias em audiência realizada nessa sexta-feira (30), na Câmara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

IPMT

Da receita total prevista para o ano, de R$ 356 milhões, o IPMT realizou 31% no quadrimestre, ou seja, R$ 111 milhões. A despesa anual prevista tem o mesmo valor da receita e, no quadrimestre, atingiu 23% da previsão para o ano.