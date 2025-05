Câmara promove quatro audiências para debater LDO de 2026

Audiências

A Câmara de Taubaté promoverá na próxima semana quatro audiências públicas para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Primeira

A primeira audiência será na segunda-feira (2), a partir das 14h, com informações da Câmara, do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.