Vale chega a 100 homicídios no ano e lidera violência no interior

O Vale do Paraíba alcançou 100 vítimas de homicídio em 2025, de janeiro a abril, e lidera o ranking da violência no interior do estado de São Paulo. A região tem ainda uma vítima de latrocínio, totalizando 101 mortes violentas nos quatro primeiros meses do ano, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nenhuma outra região do interior alcançou o mesmo patamar. Ribeirão Preto é a segunda colocada, com 75 mortes: 68 homicídios e 7 latrocínios – Vale tem 34,66% a mais em mortes violentas do que Ribeirão.