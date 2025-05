Empresa chinesa de motos elétricas anuncia fábrica em Jacareí

“Estamos próximos de Guarulhos e dos portos de Santos e São Sebastião, o que facilita a logística e distribuição dos nossos produtos. Essa localização estratégica é um grande diferencial para nós”, disse Souza.

A fábrica será construída no Parque Industrial de Jacareí, na região do bairro Rio Abaixo. Com investimentos que podem alcançar US$ 10 milhões, a expectativa de faturamento mensal gira em torno de US$ 5 a US$ 8 milhões de dólares. As obras devem iniciar em 60 dias, com um cronograma para conclusão dentro de um ano e meio.