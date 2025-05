Taubaté anuncia 'pacotão' de reforços para a Copa Paulista

Entre os primeiros nomes anunciados está o goleiro Michel, de 23 anos, formado nas categorias de base do XV de Piracicaba e que nesta temporada defendeu o Operário de Várzea Grande sob o comando do técnico Rogério Henrique, atual comandante do Taubaté.

Na defesa, dois zagueiros foram contratados. Jordan Rodrigues, de 27 anos, chega após boa passagem pelo Rio Branco, equipe com a qual alcançou as semifinais estaduais neste ano. O defensor iniciou a carreira no Madureira, no Rio de Janeiro, e acumula passagens por clubes de diversas regiões do país. Já Ruan Robert, de 22 anos, foi emprestado pelo Santa Cruz, após ter disputado o Campeonato Pernambucano de 2025.

O setor de meio-campo contará com Matheus Claudino, de 26 anos. O atleta construiu trajetória em várias equipes do futebol brasileiro, como Tombense, Juventus Jaraguá, Figueirense, Audax Rio, Moto Club e Operário, e agora reforça o elenco alviazul.

O ataque também recebeu importantes reforços. O jovem Marcinho, de 22 anos, atua pelas pontas e foi revelado pelo Palmeiras, com passagem pelo Vitória. Seu último clube foi o Parintins, após ter defendido o Jacuipense na Série D do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Baiano de 2024.