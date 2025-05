Parque Santos Dumont é revitalizado

O Parque Santos Dumont, na região central, foi revitalizado com reforço na iluminação de LED, ganhando seis novos refletores e 15 luminárias. No ano passado, toda a iluminação foi substituída por LED para ampliar a segurança dos frequentadores à noite e gerar economia para o município. O Parque Ayrton Senna, no Parque Interlagos, região sul, também está sendo revitalizado.

São José amplia limpeza de lagos nos bairros

ZELADORIA. A Prefeitura limpou o lago de peixes ornamentais do jardim japonês da praça Riugi Kojima (Torii), no Jardim Aquarius (oeste), o lago do Parque Ayrton Senna, no Parque Interlagos (sul), e os dois lagos do Pousada do Vale (leste). O trabalho é feito todo ano para melhorar a oxigenação da água em benefício dos peixes destes locais e retirada de lodo, algas e sujeiras.

Robôs são usados para inspeções em galerias pluviais

INOVAÇÃO. São José dos Campos utiliza tecnologia robótica para inspecionar tubulações de águas pluviais em todas as regiões. Os robôs motorizados equipados com câmeras transmitem imagens em tempo real para os profissionais para prevenir problemas futuros, detectando entupimentos, deslocamentos ou quebras de tubulações. Já foram inspecionadas 15 galerias.

Prefeitura entrega títulos de regularização na região leste

A Prefeitura de São José dos Campos entregou mais 35 títulos de regularização fundiária para proprietários em casa nos loteamentos Chácaras Araújo, Santa Maria, Coqueiro e Capão Grosso, na região leste. A colocação dos parcelamentos irregulares no mapa da cidade ganhou mais força com a criação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Empreendimento imobiliário vai gerar melhorias para a zona leste de São José

MORADIAS. A região leste de São José dos Campos será beneficiada com empreendimento imobiliário que transformará a cidade, viabilizando a implantação de Companhia da Polícia Militar e melhorias no viaduto Santa Inês, previstos no Plano de Gestão 2025- 2028. A construtora MRV investirá R$35 milhões em contrapartida pelo empreendimento Cidade Sete Sóis, que prevê a construção de 8.000 unidades habitacionais. É o maior empreendimento da construtora já realizado no Brasil.