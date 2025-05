Equipes de outras Câmaras visitam o Legislativo de SJC

Oito servidores da Câmara Municipal de Bertioga (SP) estiveram na Câmara de São José dos Campos em visita técnica e institucional no dia 11 de abril. O grupo veio conhecer o sistema Câmara Sem Papel, plataforma digital que permite produção, tramitação, gestão e controle de processos digitais.

A implantação, em 2018, teve como objetivo aprimorar o gerenciamento eletrônico de documentos, que proporciona mais agilidade e organização na tramitação, além de ser uma medida sustentável, que reduz o consumo de papel. Na Câmara de São José dos Campos, cerca de 25 mil processos são protocolados por ano.

Os servidores de Bertioga foram recepcionados pelo secretário-diretor geral, Michael Boccatto, que apresentou o trabalho parlamentar e administrativo em São José. Entre os visitantes, o secretário geral André Sergente, a procuradora legislativa Patricia Scabio de Moura, representantes da Presidência, dos setores Administrativo e de Tecnologia da Informação, além de técnicos legislativos.

Esta não é a primeira vez que a Câmara de São José dos Campos é referência para outros órgãos públicos esse ano. No mês de março, o vice-presidente do legislativo de Ilhabela, Anísio Antônio de Oliveira Filho, e o assessor de imprensa André Camilo Alves visitaram o Departamento de Comunicação. Os servidores conheceram a estrutura da TV Câmara, com programação 24h em sinal aberto (canal 12.3), e da Divisão de Imprensa, responsável por atualizar os conteúdos do site e dos perfis oficiais, atender os veículos de imprensa quanto a demandas institucionais, além da comunicação interna.

E, no final de abril, dois vereadores e três servidores da Câmara de Sorriso, no Mato Grosso, também conhecerem o prédio do legislativo para trocar experiências sobre boas práticas no serviço público.