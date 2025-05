‘Guerreiro e anjinho’: morre Enzo, que lutava contra paralisia

Morreu nesta sexta-feira (30) o garoto Enzo Phillipo Martins, 9 anos, que lutava contra uma paralisia cerebral e complicações desde o nascimento, em São José dos Campos.

A morte foi confirmada pela família, em postagem nas redes sociais. Segundo a mãe, Enzo teve uma pneumonia que comprometeu seus pulmões, causando uma infecção generalizada.

