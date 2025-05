'Faltou maionese': garçom mata cliente que reclamou da comida

Um funcionário de um restaurante foi preso após atirar e matar um cliente que havia reclamado do pedido e solicitado falar com o gerente, pela falta de maionese.

O caso aconteceu no último dia 21 de maio em um restaurante da rede Checkers, em Kissimmee, na Flórida.