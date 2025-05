Raridade! Ferrari Daytona de R$ 12 milhões chega ao Brasil

Uma Ferrari Daytona SP3, avaliada em cerca de R$ 12 milhões, desembarcou no Brasil na última semana, após ser importada de Lisboa, Portugal.

O superesportivo, considerado um dos modelos mais exclusivos da marca italiana, chegou pelo Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre, em Recife (PE).