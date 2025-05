Mãe e filho de 5 anos morrem ao cair do 10º andar de prédio

A dentista Mariana Cavalcanti, de aproximadamente 40 anos, e seu filho de 5 anos morreram após uma queda do décimo andar do prédio onde moram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Essa tragédia aconteceu no Edifício Costa do Sol, localizado na Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, no Bairro 13 de Julho, em Aracaju (SE). E foi na noite desta última segunda-feira (26).