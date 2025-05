Amigos se despedem de DJ Ronaldo: ‘Deus levou uma alma boa’

Familiares e amigos se reunirão nessa sexta-feira (31) para a missa de sétimo dia do DJ Ronaldo Brandão, que morreu aos 57 anos em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Canas, no último sábado (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A missa será realizada na Paróquia Cristo Rei, na rua Joaquim Cardoso Machado, nº 201, na Vila Geny, em Lorena. O corpo de Ronaldo foi enterrado no domingo (25), em Aparecida.