Prefeitura de Taubaté tem superávit de R$ 128 milhões até abril

Balanço A arrecadação de janeiro a abril atingiu R$ 598 milhões. Já as despesas pagas somaram R$ 470 milhões.

Superávit A Prefeitura de Taubaté registrou superávit de R$ 128 milhões no primeiro quadrimestre do ano. Os números foram apresentados nessa quinta-feira (29), em audiência pública de prestação de contas na Câmara.

Análise

Apesar do número positivo, os secretários municipais da Fazenda (Márcia Gonçalves) e de Administração (Matheus Prado) afirmaram que o cenário é de alerta, pois a maior parte da arrecadação anual com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por exemplo, já entrou no caixa da Prefeitura).

Orçamento

Segundo a secretária da Fazenda, embora o orçamento previsto para o ano seja de R$ 1,8 bilhão, deve ser observada uma redução de R$ 260 milhões na arrecadação, já que o orçamento contava com duas medidas que não saíram do papel: a revisão da planta genérica de valores imobiliários, que resultaria em aumento no IPTU; e a venda de imóveis da Prefeitura.

Dissídio

O secretário de Administração afirmou que não há, no orçamento de 2025, previsão para o reajuste anual do salário do funcionalismo. Segundo ele, a Prefeitura não tem condições financeiras de fazer a reposição.