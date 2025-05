Árvore cai sobre carro de família na avenida Padroeira do Brasil

Uma árvore de grande porte caiu sobre o carro de uma família na avenida Padroeira do Brasil, em Guaratinguetá, na tarde desta quinta-feira (29). Dentro do veículo estava uma criança de 2 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No veículo estavam um idoso de 68 anos, uma mulher de 35 anos e uma criança de apenas 2 anos, quando a árvore caiu sobre o carro. Apesar do susto, os ocupantes não sofreram ferimentos.