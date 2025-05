São Francisco Xavier recebe nomes da cultura em festival gratuito

Elos Semente será uma programação dedicada às infâncias, idealizada com as equipes das escolas de educação infantil. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, as autoras indígenas Auritha Tabajara e Trudruá Dorrico realizarão atividades com estudantes, semeando novos olhares para o cuidado com a Terra. Em parceria com a iniciativa Ritus Mantiqueira e a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, estudantes e convidadas realizarão o plantio de árvores nativas e frutíferas da Mata Atlântica.

Outros destaques incluirão a sabatina de Jeferson Tenório por estudantes no dia 2 de junho, além da mesa ‘Jogando com as palavras’, com Xico Sá e Juca Kfouri, no dia 6 de junho. O Elos finaliza no domingo, 8 de junho, com o show e a roda de conversa com a cantora, compositora e instrumentista Ceumar e, para fechar o festival, o tradicional cortejo do Bloco da Pedra Vermelha, grupo cultural do distrito.

O evento é uma iniciativa da Associação Amigos da Biblioteca, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal e Ministério da Cultura.