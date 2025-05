Serviços geram 76% do saldo positivo de emprego no Vale em 2025

O setor de serviços foi responsável por 76% do saldo positivo de emprego na RMVale em 2025, de janeiro a abril, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

De um total de 9.748 empregos gerados neste ano, no primeiro quadrimestre, serviços foi responsável por 7.408 postos de trabalho, o que mostra a representatividade do segmento na economia da RMVale.