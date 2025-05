Diretoria do Taubaté se reúne com organizada e projeta torneio

A diretoria do Taubaté promoveu, na tarde desta quarta-feira (29), um encontro com membros da torcida organizada “Dragões Alviazul”. A reunião aconteceu nas dependências do Joaquinzão e contou com a presença do presidente Hélio Marcondes, do diretor executivo de futebol Léo Silvério e do CEO Vitor Rodolfo.

O encontro não foi mero protocolo. A diretoria apresentou aos torcedores a estrutura de trabalho que conduziu o Burro da Central até a honrosa campanha semifinalista na Série A-2 do Campeonato Paulista. Mais do que isso, o planejamento traçado para a disputa da Copa Paulista também esteve em pauta, reforçando o compromisso da atual gestão com a transparência e com o fortalecimento institucional.