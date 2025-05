SJC: LIF do Esporte capta 100% dos recursos disponíveis para 2025

Esporte

Pelo sétimo ano seguido, a LIF (Lei de Incentivo Fiscal) do Esporte de São José dos Campos captou 100% dos recursos disponíveis para a temporada, totalizando R$ 14,5 milhões - segundo a Prefeitura, trata-se de um novo recorde de valores aplicados nas equipes e atletas que representam a cidade nas competições.

Projetos

Em 2025, dos 225 projetos aprovados, 196 conseguiram efetivar a captação parcial ou total de seu valor deliberado. Também segundo a Prefeitura, esse é o maior número de projetos aprovados e captados desde a promulgação da nova lei, em 2018.