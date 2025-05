Câmara sedia audiências sobre contas do primeiro quadrimestre

Audiências

A Câmara de Taubaté promoverá nessa quinta (29) e sexta-feira (30) uma série de três audiências públicas para prestação de contas das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025.

Primeira

A primeira audiência será na quinta-feira, a partir das 9h, com representantes da Secretaria da Fazenda, que apresentação os dados da Prefeitura.