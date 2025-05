Alesp: frente parlamentar mira o prolongamento da Carvalho Pinto

Frente

A Assembleia Legislativa instaurou essa semana uma frente parlamentar que irá discutir a viabilidade do prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto, que liga São Paulo a Taubaté.

Apoio

Criada a pedido do deputado estadual Ortiz Junior (Cidadania), que é ex-prefeito de Taubaté, a frente contava até essa quarta-feira (28) com 27 membros apoiadores, sendo cinco parlamentares do PSDB, três do Cidadania, três do PL, três do Podemos, três do União Brasil, dois do Republicanos, dois do PSB, um do Novo, um do PDT, um do PP, um do PSD, um do PT e um do PSOL.