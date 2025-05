Adeus, Adriana: ciclista de 43 anos morre após acidente em SJC

A autoridade policial determinou abertura de inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento, exame necroscópico do corpo da vítima no IML (Instituto Médico Legal) e perícia nos veículos.

Não foi realizada perícia no local do acidente, já que a cena foi desfeita antes da chegada da polícia.

Além do motorista, dois passageiros do veículo foram ouvidos em vídeo, assim como os policiais militares que atenderam a ocorrência. A Polícia Civil vai investigare a dinâmica do acidente, a conduta do condutor, as condições da via e da bicicleta e se houve eventual negligência.