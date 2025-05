Primeira classe: modelo de Jacareí faz sucesso na Europa

O modelo Rafael Moreno, de Jacareí, está em nova temporada de trabalho e viagem pela Europa, onde já passou 10 dias na Dinamarca fotografando editorias para revistas internacionais (a foto com o celular nos bastidores de um dos ensaios é exclusiva para a nossa coluna). E Rafael agora acaba de pousar em Paris para compromissos de trabalho na Cidade Luz.

O modelo trabalha há 13 anos pelo Brasil e mundo afora, mas retorna em breve para o Brasil onde já tem trabalhos confirmados. Isso sem contar as muitas novidades e surpresas em comemoração aos seus 15 anos de profissão. É só aguardar!