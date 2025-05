Atriz inicia vaquinha para congelar corpo do filho e ressuscitar

A atriz australiana Clare McCann usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do filho, Atreyu, de 13 anos. Em meio à dor, ela iniciou uma campanha para arrecadar fundos com o objetivo de congelar o corpo do menino, apostando na possibilidade de ressuscitá-lo no futuro.

Na página oficial da vaquinha, Clare explicou que precisa reunir 300 mil dólares australianos — aproximadamente R$ 1,1 milhão na cotação atual. Segundo ela, esse valor é necessário para realizar o processo de criogenia dentro de um prazo de sete dias. “Ou a oportunidade de ele viver novamente estará perdida para sempre”, afirmou.