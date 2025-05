Projeto em Taubaté trocará materiais recicláveis por alimentos

Troca Verde

O Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) lançou o projeto Troca Verde, que propõe a troca de materiais recicláveis por alimentos, incentivando o descarte correto de resíduos e contribuindo para o combate à insegurança alimentar.

Projeto

A cada 1 kg de resíduo reciclável, o participante recebe 1 kg de alimento, que pode ser perecível ou não perecível. Cada pessoa pode entregar até 15 quilos de materiais, entre papel, plástico, vidro e metal. Os alimentos serão fornecidos por produtores locais e parceiros do projeto.