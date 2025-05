Polícia desmantela esquema de falsificação de cerveja no Vale

Uma operação conduzida pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (27) revelou um esquema de falsificação de cervejas em cidades do Vale do Paraíba. Batizada de “Santo Rótulo”, a ação teve como alvo grupos envolvidos na adulteração de bebidas e no comércio ilegal de produtos em Guaratinguetá e Aparecida.

Coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a operação mobilizou 18 agentes e diversas viaturas para cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Em uma das diligências, os policiais localizaram uma fábrica clandestina onde garrafas de cervejas populares eram reembaladas com tampas e rótulos falsificados de marcas renomadas, como Original, Brahma e Skol. Os produtos adulterados seriam revendidos por valores mais altos no mercado.