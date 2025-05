Baleia-jubarte encalha em banco de areia em São Sebastião

Uma baleia-jubarte encalhou na tarde desta terça-feira (27) em um banco de areia próximo à região conhecida como “As Ilhas”, na costa sul de São Sebastião, no Litoral Norte. O episódio chamou a atenção de banhistas, que registraram o momento em que o animal tentava retornar ao mar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil foi acionada e comunicou imediatamente os órgãos ambientais responsáveis, além de ONGs especializadas, como o Instituto Argonauta. Segundo informações preliminares, a baleia conseguiu se desencalhar sozinha, mas técnicos irão monitorar sua condição clínica para avaliar eventuais sinais de estresse ou ferimentos.