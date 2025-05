Pena de matadores de barman na região passa de 52 anos de prisão

Após três dias de julgamento, três homens que espancaram e mataram um barman em Ilhabela foram condenados por homicídio duplamente qualificado. A pena foi de 18 anos e 8 meses para dois deles. Para o outro réu, a sentença foi de 16 anos e 4 meses, chegando a um total que ultrapassa os 52 anos. Em todos os casos, o regime inicial é o fechado. Já houve expedição dos mandados de prisão.

Paula Nogueira, promotora do Ministério Público, denunciou os acusados sustentando que, em 16 de dezembro de 2018, a vítima passou a ser atacada com socos, chutes e garrafadas após flertar com a namorada de um dos réus em um bar situado no centro histórico de Ilhabela.