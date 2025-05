Embraer faz acordo na Polônia para descarbonização no setor aéreo

A Embraer anunciou nesta terça-feira (27) que se juntou à PSNM (Associação de Nova Mobilidade da Polônia, na sigla em inglês) para trabalhar a descarbonização do transporte aéreo, com ênfase no segmento regional, que constitui uma área estratégica para o desenvolvimento da mobilidade de baixo carbono do futuro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A cooperação da Embraer com a PSNM está alinhada com as metas climáticas globais e europeias, que visam alcançar a neutralidade de carbono no setor até 2050. Isso inclui o desenvolvimento de SAF (Combustível Sustentável de Aviação), novas arquiteturas de propulsão, incluindo investimentos em tecnologias de voo elétricas e híbridas, a melhoria da eficiência operacional de todo o setor, entre outros.