Polícia prende 4º suspeito por morte de advogado em Ubatuba

A polícia prendeu o quarto suspeito de ter participado da morte do advogado Juliano Bento Rodrigues Guirau, 32 anos, em Ubatuba, no Litoral Norte, em abril deste ano. A prisão foi feita por policiais militares e aconteceu na noite de segunda-feira (26). O homem foi identificado no boletim de ocorrência como Carlos Henrique, de 20 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o registro policial, ele foi preso na avenida Corinthians, no bairro Estufa, por volta das 19h30.