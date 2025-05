‘Ladra do Jeep’ furta produtos em mercado na zona sul de São José

Câmeras de segurança de um mercado na região sul de São José dos Campos flagraram uma mulher furtando produtos do estabelecimento, na manhã desta terça-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o proprietário do local, que fica no bairro 31 de Março, essa é a terceira vez que a mulher é flagrada pelas câmeras colocando produtos dentro da bolsa e saindo sem pagar. As imagens serão enviadas para a polícia.