Um domingo para ficar na memória — e na galeria de fotos

Além das imagens de quem cruzou a linha de chegada com brilho nos olhos, esta edição traz também cliques que revelam os detalhes do cenário encantador da Fazenda Santa Margarida, além das ativações criativas preparadas pelos patrocinadores — que transformaram o espaço pós-corrida em um festival de experiências.

Foi tanto movimento bonito, tanta energia boa e tanta gente bacana reunida na estreia da AMZ Sports, que uma edição só da coluna não deu conta! E aqui estamos novamente, com mais registros especiais da Track&Field Experience Running – Etapa Fazenda Santa Margarida, evento que uniu esporte, lazer e convivência no último dia 18, em Joaquim Egídio.

De massagens a brindes exclusivos, passando por banhos de gelo, lounges charmosos, sorteios e muita interação com o público, as marcas deram um show à parte. E quem estava lá sabe: foi um daqueles domingos que ficam na memória, no corpo e no coração.

Confira agora mais um pouco da atmosfera que marcou essa estreia inesquecível da AMZ Sports, registrada com sensibilidade por Matheus Campos e pela equipe da Fotop.