Grupo de empresários debate plano diretor unificado para a região

Desenvolvimento

O grupo de empresários Desenvolve Vale dará início essa semana a um ciclo de conversas com prefeituras para alinhar pautas e estratégias conjuntas que colaborem com o desenvolvimento sustentável da região. O primeiro evento será nessa quarta-feira (28), em São José dos Campos, e terá como tema "Uma Nova Visão de Plano Diretor da RM Vale e Litoral Norte".

Evento

O evento, que é fechado ao público, vai contar com a presença do secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos (Marcelo Manara), da secretária de Planejamento Urbano de Taubaté (Marcela Franco), do secretário de Meio Ambiente de Taubaté (Gabriel Alcântara), do secretário de Meio Ambiente e Planejamento de Jacareí (Rogério Costa Manso) e do secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Caçapava (Antônio Potiguara).