Felicio falta a jantar do PSD por presença de ministros de Lula

Ausência

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, que é ex-prefeito de São José dos Campos, não quis comparecer a um jantar promovido pelo PSD, seu partido, no último domingo (25), devido à presença dos três ministros que a legenda tem no governo do presidente Lula (PT). A informação foi divulgada pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ministros

O evento, que foi organizado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teve a participação dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), André de Paula (Pesca) e Carlos Fávaro (Agricultura).