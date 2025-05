Mãe e filhos de SJC são mortos com golpes de pá e marreta

De São José dos Campos, uma mãe e seus dois filhos adolescentes foram brutalmente assassinados com golpes de pá e marreta, na manhã desta segunda-feira (26).

O crime brutal aconteceu em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Ao lado de seus filhos, Priscila foi morta por seu ex-cunhado. Outro filho dela, de 16 anos, ficou ferido, mas sobreviveu.

