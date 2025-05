'O que fica são as lembranças'; São José Futsal busca nova 'casa'

A saída ocorre após a oficialização da venda do terreno para a construtora MVituzzo, que assumiu definitivamente a posse do espaço no início de maio.

Embora a negociação da venda tenha ocorrido ainda em 2021, um acordo entre a MVituzzo e a diretoria do Tênis Clube permitiu que as atividades no ginásio fossem mantidas até setembro de 2025 ou até a assinatura do termo de posse — o que aconteceu no último dia 5 de maio.

Com isso, a construtora iniciou as obras programadas para o local, encerrando as possibilidades de utilização do ginásio pela equipe joseense.

A despedida ocorreu com vitória: na estreia do Campeonato Paulista, no dia 8 de maio, o São José goleou Campos do Jordão por 8 a 0, realizando assim seu último jogo no tradicional palco.