Farma Conde leva solidariedade sobre rodas em São José dos Campos

Durante a inauguração da nova sede do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, realizada na manhã do último sábado (24), a Farma Conde reafirmou seu compromisso com o bem-estar da comunidade ao ceder suas carretas para a realização das edições itinerantes das Lojas Solidárias.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes de entidades parceiras e apresentações culturais de instituições como Asin (Associação Síndrome de Down), Luzes da Ribalta e o Coro Contraponto. Os convidados puderam conhecer as novas instalações da sede, que foi planejada para ampliar o atendimento e melhorar a logística das ações sociais promovidas ao longo do ano.

Entre os espaços de destaque da nova estrutura está a Aceleradora Social, voltada ao fomento de projetos comunitários, e as Lojas Solidárias, que agora passam a contar com uma carreta especialmente adaptada.

Graças ao apoio da Farma Conde, essas lojas móveis poderão percorrer diferentes bairros da cidade, levando dignidade e acolhimento à população. Nelas, os cidadãos têm acesso gratuito a roupas, calçados, brinquedos, enxovais e outros itens essenciais.

“Gostaria de agradecer ao Manoel Conde, à Claudia Conde e ao Grupo Farma Conde, que gentilmente cederam essas carretas, que agora poderão circular por bairros periféricos — áreas irregulares, zonas rurais e locais sem espaços públicos adequados. Com essa estrutura, vamos conseguir levar atendimento a essas comunidades”, afirmou Sheila Thomaz, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

As carretas fazem parte da frota da Farma Conde e são rotineiramente utilizadas em ações da empresa e de seus parceiros. “É com muita alegria e satisfação que vemos as carretas contribuindo agora com esse novo projeto. Tenho certeza de que milhares de pessoas em São José dos Campos, que vivem em situações mais difíceis, poderão se aquecer neste inverno. Esse é o nosso compromisso com a cidade que tão bem nos acolhe”, afirmou Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.