Taubaté: Sérgio sanciona criação do Conselho da Igualdade Racial

Sanção A sanção da norma foi comunicada à Câmara pela manhã, mas a lei ainda não foi publicada no diário oficial do município.

Alteração

O texto aprovado pela Câmara em abril - e que se tornou a redação da lei - é bem diferente da primeira versão do projeto, que foi protocolada em maio de 2022 pelo ex-prefeito, a pedido de lideranças do movimento negro taubateano.

Composição 1

A primeira versão do projeto previa que, dos 14 conselheiros do Compir, sete seriam negros. Mas a proposta foi retirada por Saud da Câmara em fevereiro de 2023, após críticas do vereador Alberto Barreto (PRD), que é uma das lideranças do movimento conservador na região.

Composição 2

A segunda versão do projeto, apresentada por Saud em setembro de 2023, reservava apenas cinco das 14 vagas para pessoas negras – o que permitiria que o órgão fosse composto por nove brancos e cinco negros, por exemplo.