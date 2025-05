'Enforquei a menina': pai sequestra e mata filha de apenas um ano

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O pai, de 41 anos, havia desaparecido com a filha no domingo (25), após uma briga familiar, para desespero da mãe da criança. “Pelo amor de Deus, me ajudem. Ele sumiu com minha filha…”, disse a mulher.

Horas depois, o pai enviou uma mensagem que aterrorizou a família: “Enforquei a menina”. Ele relatou, ainda, ter tentado tirar a própria vida.

O corpo da criança foi encontrado nesta segunda-feira (26).