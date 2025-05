Irmãos são executados a tiros em uma disputa do tráfico de drogas

Dois irmãos foram mortos a tiros em uma disputa do tráfico de drogas no último domingo (25), em Belo Horizonte (MG).

As vítimas, de 29 e 31 anos, foram executadas a tiros após uma briga no Morro do Querosene. A polícia suspeita que o crime seja uma retaliação pela morte de um membro do Comando Vermelho, ocorrida em abril.