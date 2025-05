Jovem morre após levar soco de mulher no rosto em bar do Vale

O tio da vítima declarou à polícia que pessoas que estavam no local relataram que o jovem havia se envolvido em uma briga com uma mulher desconhecida no interior do bar e que ela teria desferido um soco em seu rosto. Com o golpe, ele teria caído ao solo e perdido a consciência.

O autor ou autora da agressão ainda não foi identificado, e nenhuma testemunha foi formalmente ouvida no local dos fatos. O bar em que o caso ocorreu está situado próximo a uma pequena ponte, no bairro Maria Elmira. O nome do estabelecimento não foi informado no boletim da polícia.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte, quando o resultado morte não é intencional e o autor não assume o risco de produzi-lo.