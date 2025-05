Servidores municipais anunciam greve para esta segunda-feira

Os servidores públicos municipais de Jacareí decidiram em assembleia deflagrar greve a partir desta segunda-feira (26). A paralisação, organizada pelo sindicato da categoria, protesta contra a falta de diálogo da Prefeitura nas negociações salariais e reivindica melhorias nas condições de trabalho.

A mobilização terá início às 7h no Pátio dos Trilhos, com uma passeata até a sede da Prefeitura, onde será entregue um documento exigindo a retomada das negociações. Os servidores também distribuirão panfletos à população explicando os motivos da greve.