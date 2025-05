Hegemonia: Handebol Taubaté comemora eneacampeonato continental

O Handebol Taubaté alcançou, neste sábado (24), a sua nona conquista sul-americana ao derrotar a equipe do Pinheiros por 22 a 20.

A edição deste ano do Campeonato Sul-Americano foi realizada no Chile, onde o time de Taubaté manteve uma campanha impecável, vencendo todas as partidas que disputou.