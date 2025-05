Corrida interdita vias em São José dos Campos

Neste domingo (25), a Via Oeste em São José dos Campos será interditada para a realização da corrida do Circuito Petrobrás, evento que integra o calendário esportivo da cidade.

Com percursos de 5 km e 7 km, a prova deve reunir atletas e moradores em grande número.