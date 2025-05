Motorista invade contramão na Via Dutra e causa acidente frontal

Um grave acidente ocorreu neste sábado (24) na Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, após um motorista invadir a contramão e colidir frontalmente com outro veículo.

O choque aconteceu por volta das 12h41, no km 44 da pista sentido São Paulo, em Canas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.