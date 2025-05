VÍDEO: Gato é resgatado de fio de alta tensão em ação comovente

Um gato que ficou preso e pendurado em um fio de alta tensão foi resgatado graças à união e criatividade de moradores em uma rua movimentada.

A cena, que começou com tensão, terminou em comemoração e alívio, garantindo um final feliz para o animal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.