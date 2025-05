Veículo pega fogo em Rodovia de Pindamonhangaba

Na manhã deste sábado (24), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo na Rodovia Abel Fabrício Dias, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30.

Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o automóvel completamente em chamas. A equipe atuou rapidamente para extinguir o fogo e garantir a segurança da área. Felizmente, não houve vítimas. As causas do incêndio não foram divulgadas.