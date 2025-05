Homens são presos por tráfico de drogas na Via Dutra, em Jacareí

Dois homens foram presos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma fiscalização na Via Dutra, em Jacareí. A ação aconteceu na última quinta-feira (23), por volta das 21h45.

Abordando a dupla, que estava em um Celta branco, o Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos questionou sobre a viagem. O condutor, de 27 anos, e o passageiro, de 22, se mostraram nervosos, o que levantou suspeita dos profissionais.