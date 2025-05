Mulher é estuprada e morta por técnicos que instalaram internet

Uma mulher foi estuprada e morta por técnicos contratados por ela para instalar o serviço de internet. A vítima, Andreina Farías, de 31 anos, morreu pedindo justiça.

O caso aconteceu no Peru e a vítima era venezuelana, que buscava no exterior melhores condições de vida. O caso aconteceu em 14 de maio.