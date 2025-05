ATENÇÃO: Filho é suspeito de estuprar a própria mãe no Vale

A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar uma denúncia grave envolvendo abuso sexual em uma família de Caçapava. O caso foi registrado na delegacia na útlima quinta-feira (22), como averiguação de estupro, após o pai da família relatar que o próprio filho teria cometido os abusos contra a mãe, quando ela estava dopada sob efeito de medicamentos psiquiátricos.

De acordo com o documento, o pai, de 70 anos, compareceu à delegacia relatando que seu filho teria praticado atos sexuais com a própria mãe, de 65, durante o período em que ela se encontrava dopada com medicamentos controlados para tratar um quadro de depressão. Os abusos teriam ocorrido entre os anos de 2005 e 2009, embora ele não soubesse precisar a data exata.

Ainda segundo o relato do pai, ele só teve conhecimento do caso recentemente. Em abril de 2025, ele gravou escondido uma conversa entre a esposa e o filho, na qual, segundo ele, a mãe teria confirmado os abusos sofridos.